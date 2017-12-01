Украинский национальный лоукостер начнет работу с марта

Новый лоукост-авиаперевозчик SkyUp заработает в Украине с марта 2018 года.

Об этом сегодня на пресс-конференции заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, передает РБК-Украина.

"Я рад объявить о создании нового украинского перевозчика SkyUp, который будет выполнять и внутренние рейсы, будет работать по модели лоукост и также по международным направлениям. SkyUp начнет свою работу в марте 2018 года",- заявил Омелян. Так, новосозданная авиакомпания будет выполнять в 2018 году чартерные рейсы из Киева, Харькова, Львова и Одессы, а также из других городов Украины по 16 направлениям. Кроме того, международные регулярные рейсы в 2018 году планируется выполнять из Киева в Барселону, Дубай и Ларнаку. Внутренние рейсы будут запущены в конце мая - начале июня и на первом этапе будут выполняться из Одессы в Киев, Харьков и Львов. При этом, стоимость полета будет формироваться по лоу-кост модели без учета багажа и дополнительных услуг.

На сегодняшний день, флот авиакомпании составляет три самолета Boeing 737-800 NG (2001, 2002 и 2011 годов выпуска). В 2018 году компания планирует довести количество флота до четырех бортов, в 2019 - до 6, в 2020- до 8, 2021- до 10, 2022 - до 12. Напомним, ранее сообщалось, что Владимир Омелян анонсировал запуск национального авиаперевозчика. Отмечается, что сегодня по национальному лоукостеру состоится презентация.