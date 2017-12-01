ДТП в Харькове: суд продлил меру пресечения Дронову

Киевский районный суд Харькова в среду, 13 декабря, рассмотрел ходатайство cледствия и продлил меру пресечения второму участнику смертельного ДТП в Харькове Геннадию Дронову до 10 февраля. Об этом сообщает местное издание Mediaport.

"Следственный судья Светлана Муратова продлила срок содержания под стражей Дронову на 60 суток, до 10 февраля. Кроме того, суд обязал обеспечить подозреваемому медицинское обследование", - сообщила корреспондент из зала суда. Защита настаивала на применении меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей.

"Достаточно круглосуточного домашнего ареста с использованием электронного браслета", - заявил в ходе заседания адвокат Дронова Сергей Перепелица. Рассмотрение судом ходатайства прокуратуры по делу Дронова длилось около 9 часов. В ходе заседания он жаловался на плохое самочувствие и попросил вызвать скорую.