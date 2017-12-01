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Во Львове угарным газом отравились три человека

Сегодня, 09:14 citynews.net.ua | Напечатать

Во Львове угарным газом отравились три человека.

Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской облгосадмнистрации.

Как отмечается в сообщении, инцидент произошел в 22:18 13 декабря во Львове на ул. Коновальца. Отравились, вероятно, угарным газом трое людей в возрасте 30-31 год. Всех пострадавших в состоянии легкой и средней тяжести госпитализировали во Львовскую областную клиническую больницу. Причины происшествия выясняются.


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