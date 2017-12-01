Во Львове угарным газом отравились три человека.

Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской облгосадмнистрации.

Как отмечается в сообщении, инцидент произошел в 22:18 13 декабря во Львове на ул. Коновальца. Отравились, вероятно, угарным газом трое людей в возрасте 30-31 год. Всех пострадавших в состоянии легкой и средней тяжести госпитализировали во Львовскую областную клиническую больницу. Причины происшествия выясняются.