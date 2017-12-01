Турчинов обсудил со штабом НАТО расширение сотрудничества с Украиной

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов посетил штаб Объединенных Вооруженных сил Североатлантического альянса в Европе, где обсуждался вопрос сотрудничества с Украиной.

Об этом сообщает пресс-центр СНБО.

"Стороны обсудили вопросы возможного расширения военных программ, которые могут быть реализованы с участием Украины... Секретарь СНБО Украины подчеркнул, что наше государство не намерено уменьшать свой вклад в международных операциях НАТО и Сил реагирования НАТО", - говорится в сообщении.

Также Турчинов обсудил с Альянсом сотрудничество в обеспечении надежного противодействия кибернетической агрессии и ознакомился с опытом функционирования многоцелевого центра управления операциями по урегулированию кризисов НАТО.

"Речь идет о современных информационных технологиях, которые позволяют осуществлять быстрый и качественный анализ ситуации с использованием всех имеющихся источников информации, и вовремя и адекватно реагировать на современные вызовы. В этом контексте для нас очень важно изучать опыт НАТО", - отметил секретарь СНБО.