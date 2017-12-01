В Запорожье задержали банду, совершавшую разбойные нападения в форме полицейских

В Запорожье задержали банду злоумышленников, которые совершали разбойные нападения на граждан и предпринимателей в форме полицейских.

Об этом заявил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев в Facebook.

"Только что в Запорожье полицейские совместно со Службой безопасности Украины задержали группу из 9 человек, которые переодевались в полицейскую форму и совершали разбойные нападения на граждан и предпринимателей", - заявил Князев.

По его словам, злоумышленники были задержаны во время очередного преступления - нападения на частный дом.

"Предварительно установлено, что все они - жители оккупированной части Донецкой области и подозреваются в ряде дерзких разбоев с применением оружия, волной прокатились по территории государства", - резюмировал Князев