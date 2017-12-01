Президенты Украины и Польши начали встречу в Харькове

В Харькове началась встреча президентов Украины и Польши Петра Порошенко и Анджея Дуды. После встречи в формате один на один состоятся украинско-польские переговоры в расширенном составе.

Главы двух государств также встретятся с представителями СМИ.

Перед этим президенты Украины и Польши почтили память жертв тоталитарного режима. Лидеры государств установили венки к Мемориалу жертв тоталитарного режима, где находится 75 братских могил (15 - польских и 60 - граждан бывшего СССР, которые стали жертвами НКВД в 1937-1938 годах) и и почтили минутой молчания память жертв тоталитаризма.