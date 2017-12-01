В США приняли окончательное решение по предоставлению военной помощи Украине

Президент США Дональд Трамп подписал закон об оборонном бюджете страны на 2018 финансовый год, который предусматривает выделение 350 млн долл в качестве военной помощи Украине.

Об этом сообщает "Укринформ".

"Закон позволяет выделение $350 млн для оказания помощи Украине в области безопасности, включая оборонную летальную помощь", - говорится в документе.

Однако подчеркивается, что закон ограничивает выделение не менее половины указанных средств, пока глава Пентагона не подтвердит, что Украина приняла значительные меры для реализации институциональной реформы в оборонной сфере.

В целом для противодействия агрессии РФ оборонный бюджет США на 2018 финансовый год предусматривает выделение 4,6 млрд долл в рамках Европейской инициативы сдерживания для поддержки союзников по НАТО и усиления военного потенциала Соединённых Штатов в Европе.

Кроме этого, предусматривается 100 млн долл в рамках Европейской инициативы предотвращения угроз в рамках оборонительных программ для стран Балтии, а также 58 млн долл для ответа на нарушение Россией договоров о сокращении вооружений.