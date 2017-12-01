США раскрыли подробности новых санкций против России

США работают над имплементацией санкций в отношении России в рамках закона "О противодействии противникам Америки" и на данный момент рассматривают транзакции между энергетическим сектором РФ и другими государствами, которые потенциально могут попасть под ограничительные меры.

Об этом сообщил помощник госсекретаря США по Европе и Евразии Уэсс Митчелл на слушаниях в комитете Сената по международным делам, передает "РИА Новости".

Касательно санкций в отношении энергетического сектора в рамках указанного закона, Митчелл отметил, что США консультируются со странами Евросоюза по данному вопросу с целью "обеспечить эффективность этих санкций".

"Мы относимся к этому серьезно. Мы провели много времени, разговаривая и слушая наших союзников на предмет их обеспокоенностей. В настоящее время мы рассматриваем транзакции, и я не хочу делать комментарии публично на этот счет", - говорит сотрудник Госдепа, добавив, что в ведомстве также идет работа "над докладом по Украине, который должен выйти в январе".