Порошенко подписал указы о местных общих судах

Президент Украины Петр Порошенко подписал указы "О ликвидации и создании местных общих судов".

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Так, указом №412 ликвидируются Черкасский районный суд Черкасской области, Чигиринский, Приднепровский и Сосновский районные суды Черкасс. Указано, что будет создан Черкасский окружной суд с местонахождением в городе Черкассах, юрисдикция которого будет распространяться на районы, где ранее действовали суды, которые ликвидируются. Указом № 413 ликвидируются Первомайский районный суд Черновцов, Садгорский и Шевченковский районные суды Черновцов и образуется Окружной суд с местонахождением в городе Черновцах.

"Кабинет министров должен обеспечить финансирование мероприятий, связанных с реализацией этих указов. Документы вступают в силу со дня их опубликования", - говорится в сообщении пресс-службы.