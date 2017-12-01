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ГПУ вызвала на допрос экс-министра энергетики Ставицкого

Сегодня, 17:51 citynews.net.ua | Напечатать

Генеральная прокуратура Украины вызвала на допрос бывшего министра энергетики и угольной промышленности Украины времен Виктора Януковича Эдуарда Ставицкого.

Об этом свидетельствует соответствующая повестка, размещенная на сайте ГПУ.

Как сообщается, Ставицкий должен прибыть в ГПУ (г. Киев, ул. Московская, 8) 28 декабря 2017 года в 09:30 для проведения следственных и других процессуальных действий в процессуальном статусе подозреваемого, в уголовном производстве от 25 декабря 2015 года.

Производство возбуждено по ряду статей Уголовного кодекса Украины, в частности: ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 3 ст. 209 (Легализация (отмывание) денежных средств и другого имущества, добытых преступным путем), ч. 5 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом), ч. 3 ст. 27 (Виды соучастников), ч. 2 ст. 205 (Фиктивное предпринимательство), ч. 1 ст. 366 (Служебный подлог), ч. 3 ст. 358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов).


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