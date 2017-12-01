Нацсовет зафиксировал 17 нарушений квот украиноязычных песен на радио в 2017

Национальный совет вопросам телевидения и радиовещания зафиксировал 17 нарушений квот украиноязычных песен на радио в 2017 году.

Об этом на пресс-конференции заявил глава Нацсовета Юрий Артеменко, передает РБК-Украина.

"Мы в течение года зафиксировали 17 нарушений (квот украиноязычных песен на радио, - ред.)", - заявил Артеменко. По его словам, штрафы за нарушение квот песен на украинском языке получили четыре большие радиостанции. "Это Kiss FM, "Шансон", "Эра ФМ", и "Люкс ФМ". Самый большой штраф у нас получила кстати "Эра ФМ" - 317 тыс. гривен. Это произошло не так давно, когда холдинг Андрея Деркача был продан группе Томаш Фиала, на этом переходном периоде", - добавил Артеменко.