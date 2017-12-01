В КИУ назвали партии, у которых нет юридически оформленных местных ячеек

"Радикальная партия Олега Ляшко" и партия "Народный Фронт" не имеют местных ячеек со статусом юридического лица.

Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного Комитетом избирателей Украины.

Несмотря на узаконенный статус таких организаций, их существование, по мнению КИУ, не способствует надлежащей работе региональных структур, свидетельствует о централизованном характер управления и может быть попыткой тенизации партийной жизни.

В комитете пояснили, что без создания юрлица такая ячейка не может осуществлять хозяйственную и особенно финансовую деятельность, поскольку не имеет счетов в банках.

Кроме того, такие отделения позволяют политическим партиям в ручном режиме выдвигать кандидатов на местных выборах, поскольку без оформления юрлица ячейки по сути не могут сформировать и утвердить список из кандидатов. Ну и главное это то, что при помощи неофициальных ячеек партии избегают необходимости отчитываться перед Национальным агентством по противодействию коррупции, поскольку ему подотчетны только юрлица. "РПЛ и НФ формально имеют ячейки, однако де-факто они являются искусственными образованиями, которые не способны вести полноценную деятельность ни в избирательный, ни в межизбирательный период. Из более 700 ячеек РПЛ и 600 ячеек НФ никто не имеет статуса юридического лица. Это приводит к тому, что тысячи людей из региональных структур партий вынуждены либо работать в тени, или не проводить активной деятельности", - отметили в КИУ.