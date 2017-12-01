» » В КИУ назвали партии, у которых нет юридически оформленных местных ячеек

В КИУ назвали партии, у которых нет юридически оформленных местных ячеек

Сегодня, 14:57 citynews.net.ua | Напечатать

"Радикальная партия Олега Ляшко" и партия "Народный Фронт" не имеют местных ячеек со статусом юридического лица.

Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного Комитетом избирателей Украины.

Несмотря на узаконенный статус таких организаций, их существование, по мнению КИУ, не способствует надлежащей работе региональных структур, свидетельствует о централизованном характер управления и может быть попыткой тенизации партийной жизни.

В комитете пояснили, что без создания юрлица такая ячейка не может осуществлять хозяйственную и особенно финансовую деятельность, поскольку не имеет счетов в банках.

Кроме того, такие отделения позволяют политическим партиям в ручном режиме выдвигать кандидатов на местных выборах, поскольку без оформления юрлица ячейки по сути не могут сформировать и утвердить список из кандидатов. Ну и главное это то, что при помощи неофициальных ячеек партии избегают необходимости отчитываться перед Национальным агентством по противодействию коррупции, поскольку ему подотчетны только юрлица. "РПЛ и НФ формально имеют ячейки, однако де-факто они являются искусственными образованиями, которые не способны вести полноценную деятельность ни в избирательный, ни в межизбирательный период. Из более 700 ячеек РПЛ и 600 ячеек НФ никто не имеет статуса юридического лица. Это приводит к тому, что тысячи людей из региональных структур партий вынуждены либо работать в тени, или не проводить активной деятельности", - отметили в КИУ.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 19:20

Боевики за день 11 раз обстреливали силы АТО

Сегодня, 18:02

Евродепутаты призвали власти Украины прекратить преследования антикоррупционеров

Сегодня, 17:49

Боевики ДНР/ЛНР отказали миссии ООН в доступе к пленным

Сегодня, 17:37

Вернидуб еще не определился со своим будущим в "Заре"

Сегодня, 16:59

Американский генерал: Миротворцы на Донбассе должны получить право пересекать границу РФ

Сегодня, 16:50

Пенсионный фонд гарантирует выплату пенсий жителям неподконтрольных территорий

Сегодня, 15:54

В Украине 70% призывников не явились в военкоматы

Сегодня, 15:19

Суд приговорил экс-боевика "бригады Восток" к 11 годам тюрьмы

Сегодня, 14:59

Лесники рассказали, сколько стоят елки в этом году

Сегодня, 14:14

В ООН призвали учесть в законопроекте по Донбассу защиту прав человека

Сегодня, 13:32

С начала конфликта на Донбассе погибли более 10,3 тысяч человек

Сегодня, 13:09

Силы АТО за сутки не понесли потерь

Новости Украины:

Сегодня, 18:00

Порошенко подписал указы о местных общих судах

Сегодня, 17:51

ГПУ вызвала на допрос экс-министра энергетики Ставицкого

Сегодня, 17:47

В Украине подорожал проезд в такси

Сегодня, 16:49

Порошенко подписал закон о назначении членов НКРЭКУ до их избрания по конкурсу

Сегодня, 15:54

В Украине 70% призывников не явились в военкоматы

Сегодня, 15:53

Нацсовет зафиксировал 17 нарушений квот украиноязычных песен на радио в 2017

Сегодня, 15:48

Из-за проблем с паспортом документы кандидата на пост главы Таировской ОТГ рассмотрят повторно

Сегодня, 15:20

Трагедия МН17: продлено соглашение с Нидерландами о расследовании

Сегодня, 14:57

В КИУ назвали партии, у которых нет юридически оформленных местных ячеек

Сегодня, 14:13

На Харьковщине в санатории отравились 22 беременные женщины

Сегодня, 13:25

В Киеве выгорел и обрушился четырехэтажный дом

Сегодня, 12:57

В Черниговской области строят объект замедления трафика на дороге

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Декабрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031



^Наверх

 