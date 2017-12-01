Рассмотрение апелляции Украины на решение Высокого суда Лондона относительно так называемого "долга Януковича" в 3 млрд долларов состоится в конце января 2018 года.

Об этом сообщил заместитель министра финансов Российской Федерации Сергей Сторчак, передают российские СМИ.

По его словам, судебные слушания продляться целую неделю. "22-26 (января 2018 года-ред.), по-моему, суд будет. С понедельника по пятницу", - сказал Сторчак.