Украина обвинила РФ в военных преступлениях на территории оккупированного Крыма

Российской Федерацией военных преступлений на территории аннексированного Крыма, на которые распространяется юрисдикция Международного уголовного суда.

Об этом сказал представитель прокуратуры Автономной Республики Крым Андрей Андросов, выступая в Нью-Йорке на ежегодной Ассамблеи государств-участников Римского статута, передает пресс-служба прокуратуры.

"27 февраля 2014 вооруженные лица в военной форме без отличительных знаков захватили правительственные здания в Симферополе, включая здание парламента Крыма. Российская Федерация позже признала тот факт, что в установлении контроля над Крымским полуостровом участвовал ее военный персонал", - сказал прокурор в выступлении.

Также прокурор отметил, что уже подано два информационных сообщения прокурору Международного уголовного суда. В сообщениях также говорится о нарушении прав и свобод человека, в частности: происходят незаконные обыски и задержания, имеют место похищения и пытки людей, происходит принудительный призыв жителей Крыма на службу в вооруженных силах РФ, нарушается право на справедливое судопроизводство.

"Одним из самых серьезных преступлений, которое совершается в Крыму, является принудительное перемещение жителей с территорий АР Крым и города Севастополя и заселение Крыма российскими гражданами. Не менее массовым является незаконный захват и уничтожение государственного имущества Украины и частного имущества", - добавил прокурор.