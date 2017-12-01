» » На Харьковщине комбриг пытался убить своего зама

На Харьковщине комбриг пытался убить своего зама

Вчера, 15:56 citynews.net.ua | Напечатать

В Чугуеве Харьковской области на территории воинской части 92-й отдельной механизированной бригады в ночь с 6 на 7 декабря командир бригады пытался убить своего заместителя.

«В 92-й отдельной механизированной бригаде проводится служебное расследование по факту конфликтной ситуации, возникшей между двумя офицерами бригады. По результатам служебного расследования будет принято правовое решение», – сообщает Оперативное командование «Восток» Вооруженных сил Украины, пишет for-ua.

В свою очередь, как сообщает издание NewsRoom со ссылкой на источники в правоохранительных органах, ЧП произошло в Чугуеве на территории воинской части 0501 92-й ОМБР в ночь с 6 на 7 декабря. Около 18:00 командир бригады позвонил своему заместителю, подполковнику Б., и обвинил в том, что тот не поздравил его с Днем Вооруженных сил Украины (отмечается как раз 6 декабря). После комбриг приказал заму ехать в учебный центр. В указанное место Б. прибыл около 21:00.

Спустя четыре часа комбриг приказал пятерым офицерам, присутствующим в помещении, выйти наружу. Вместо них внутрь зашли двое военнослужащих, которые закрыли за собой дверь. Тогда командир бригады попытался ударить подполковника ножом, однако тот увернулся. После старший по званию приказал двум бойцам убить своего зама, а сам пообещал обставить это как дезертирство.

Один из присутствующих схватил железный стул и ударил жертву по голове. Когда замкомбрига упал, злоумышленник нанес ему еще несколько ударов, однако пострадавший смог подняться, выбить дверь и сбежать. В дальнейшем мужчина обратился за медицинской помощью.

Полиция открыла уголовное производство по статье 115 УК Украины. На место также выезжали сотрудники военной прокуратуры.

Как стало известно, на следующий день пострадавший был переведен в харьковский военный госпиталь. Там рассказали, что у мужчины была перебинтована голова, однако в целом его состояние не вызывало опасений.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Вчера, 18:40

В зоне АТО боевики из "Градов" обстреляли Авдеевку

Вчера, 18:28

Часть ОРЛО останется без воды

Вчера, 17:38

Боевики показали последствия обстрела ОРЛО (фото)

Вчера, 16:29

ЛЭО рассказало об отключении Попаснянского водоканала

Вчера, 15:58

В Москве судят экс-командира боевиков «ДНР» по делу о рейдерстве

Вчера, 14:49

В зоне АТО за сутки ранены 5 военных

Вчера, 14:42

Разведка назвала количество кадровых российских военных на Донбассе

Вчера, 13:41

На КПВВ "Новотроицкое" выявили машину с боеприпасами

Вчера, 13:10

Министр: движение российских поездов в обход Украины снижает риск терактов

Вчера, 12:38

В НБУ подсчитали убытки от блокады Донбасса

Вчера, 11:47

Электроснабжение Травневого полностью восстановлено

Вчера, 11:42

Фантомовцы Луганщины предотвратили незаконную добычу угля

Новости Украины:

Вчера, 18:10

«Шахтер» сыграет в 1/8 финала лиги чемпионов с «Ромой»

Вчера, 17:32

В России назвали дату рассмотрения апелляции Украины по "долгу Януковича"

Вчера, 17:16

В Одесской области может появиться современное экологическое предприятие

Вчера, 16:45

Во Львовской области полиция устроила облаву на местных ромов

Вчера, 16:31

Украина обвинила РФ в военных преступлениях на территории оккупированного Крыма

Вчера, 15:56

На Харьковщине комбриг пытался убить своего зама

Вчера, 14:48

В Ужгороде средь бела дня похитили мужчину

Вчера, 14:40

ГСЧС предупреждает об ухудшении погодных условий в Украине 11-12 декабря

Вчера, 13:52

В Крыму задержали крымского татарина

Вчера, 13:30

Минздрав впервые за 18 лет изменил нормы питания украинцев

Вчера, 13:23

Под Печерским судом произошли стычки

Вчера, 13:10

Министр: движение российских поездов в обход Украины снижает риск терактов

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Декабрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031



^Наверх

 