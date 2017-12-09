» » В Ужгороде средь бела дня похитили мужчину

В Ужгороде средь бела дня похитили мужчину

Сегодня, 14:48 citynews.net.ua | Напечатать

В Ужгороде средь бела дня похитили мужчинуПолиция начала уголовное производство по факту похищения человека в Ужгороде.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Закарпатья.

В воскресенье, 10 декабря, на линию «102» поступило сообщение о похищении человека. Полиция сразу же дала ориентировку на транспортное средство. Сотрудники патрульной полиции совместно с оперативниками Ужгородского отдела полиции задержали автомобиль Mercedes на перекрестке улиц Собранецкой и Закарпатской. В ней находились трое жителей Мукачево в возрасте 18, 22 и 23 лет, 28-летний житель областного центра Закарпатья и 29-летний похищенный ужгородец.

Полиция установила, что потерпевшего затолкали в машину с применением силы, при этом нападавшие использовали для запугивания предмет, похожий на пистолет.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 146 УК, то есть незаконное лишение свободы или похищение человека, совершенное из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц, или способом, опасным для жизни или здоровья потерпевшего, или такое, которое сопровождалось причинением ему физических страданий, или с применением оружия. Такое правонарушение наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

Кроме этого, в действиях подозреваемых усматриваются признаки уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 189 УК, то есть вымогательство, совершенное группой лиц. Изъятое у подозреваемых оружие направлено на экспертизу, следователи определяются с правовой квалификацией незаконного обращения с оружием.

Всех четырех подозреваемых задержали в порядке ст. 208 УПК Украины и поместили в изолятор временного содержания. Полиция направила ходатайство в суд об избрании меры пресечения. Следствие продолжается.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 14:49

В зоне АТО за сутки ранены 5 военных

Сегодня, 14:42

Разведка назвала количество кадровых российских военных на Донбассе

Сегодня, 13:41

На КПВВ "Новотроицкое" выявили машину с боеприпасами

Сегодня, 13:10

Министр: движение российских поездов в обход Украины снижает риск терактов

Сегодня, 12:38

В НБУ подсчитали убытки от блокады Донбасса

Сегодня, 11:47

Электроснабжение Травневого полностью восстановлено

Сегодня, 11:42

Фантомовцы Луганщины предотвратили незаконную добычу угля

Сегодня, 10:59

В Донбассе погиб доброволец УДА

Сегодня, 10:20

Работа пункта пропуска «Станица Луганская» возобновлена после ремонта моста

Сегодня, 09:58

Россия запустила поезда в обход Украины

Сегодня, 09:00

В зоне АТО зафиксировано 35 нарушений режима прекращения огня боевиками

9-12-2017, 11:49

В Станице Луганской Красный крест начал ремонт моста

Новости Украины:

Сегодня, 14:48

В Ужгороде средь бела дня похитили мужчину

Сегодня, 14:40

ГСЧС предупреждает об ухудшении погодных условий в Украине 11-12 декабря

Сегодня, 13:52

В Крыму задержали крымского татарина

Сегодня, 13:30

Минздрав впервые за 18 лет изменил нормы питания украинцев

Сегодня, 13:23

Под Печерским судом произошли стычки

Сегодня, 13:10

Министр: движение российских поездов в обход Украины снижает риск терактов

Сегодня, 13:04

В Кабмине заявили об уменьшении потребности Украины в антраците

Сегодня, 11:46

На Днепропетровщине сожгли авто россиянину с проукраинской позицией

Сегодня, 11:44

В Харьковской области полиция расследует попытку убийства военного

Сегодня, 10:32

В Донецкой области произошел пожар в жилом доме, погиб младенец

Сегодня, 10:30

Саакашвили привезли в суд

Сегодня, 10:21

В Украине обесточены более 500 населенных пунктов

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Декабрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031



^Наверх

 