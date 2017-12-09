В Ужгороде средь бела дня похитили мужчину

Полиция начала уголовное производство по факту похищения человека в Ужгороде.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Закарпатья.

В воскресенье, 10 декабря, на линию «102» поступило сообщение о похищении человека. Полиция сразу же дала ориентировку на транспортное средство. Сотрудники патрульной полиции совместно с оперативниками Ужгородского отдела полиции задержали автомобиль Mercedes на перекрестке улиц Собранецкой и Закарпатской. В ней находились трое жителей Мукачево в возрасте 18, 22 и 23 лет, 28-летний житель областного центра Закарпатья и 29-летний похищенный ужгородец.

Полиция установила, что потерпевшего затолкали в машину с применением силы, при этом нападавшие использовали для запугивания предмет, похожий на пистолет.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 146 УК, то есть незаконное лишение свободы или похищение человека, совершенное из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц, или способом, опасным для жизни или здоровья потерпевшего, или такое, которое сопровождалось причинением ему физических страданий, или с применением оружия. Такое правонарушение наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

Кроме этого, в действиях подозреваемых усматриваются признаки уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 189 УК, то есть вымогательство, совершенное группой лиц. Изъятое у подозреваемых оружие направлено на экспертизу, следователи определяются с правовой квалификацией незаконного обращения с оружием.

Всех четырех подозреваемых задержали в порядке ст. 208 УПК Украины и поместили в изолятор временного содержания. Полиция направила ходатайство в суд об избрании меры пресечения. Следствие продолжается.