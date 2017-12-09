ГСЧС предупреждает об ухудшении погодных условий в Украине 11-12 декабря

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает об ухудшении погодных условий практически на всей территории Украины 11-12 декабря.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"11 декабря в Украине местами порывы ветра 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 30-35 м/с; на Закарпатье, ночью и в Полтавской, Черниговской и Сумской областях сильный мокрый снег, местами налипание мокрого снега, гололед; ночью и утром на дорогах большинства областей гололедица. 11 декабря в Киеве и Киевской области порывы ветра 15-20 м/с, ночью и утром на дорогах гололедица", - говорится в сообщении.

Ветренная погода ожидается также и 12 декабря. Так, в Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областях порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, а местами и 25-30 м/с. В Черновицкой, Тернопольской, Хмельницкой, Волынской и Ровенской областях скорость ветра достигнет 15-20 м/с