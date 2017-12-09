В Кабмине заявили об уменьшении потребности Украины в антраците

В Кабинете министров Украины заявили об уменьшении потребности Украины в угле антрацитовой группы.

Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион, сообщает "Правительственный портал".

Так, по словам Кистион, в Украине второй месяц подряд на ТЭС наблюдается уменьшение потребления антрацита на 300 тысяч тонн, что позволит выйти на годовые объемы использования антрацита до 5 миллионов тонн - это почти вполовину меньше прошлогодних.

"Если мы раньше в год потребляли более 9 млн тонн угля марки "А", то уже по итогам этого года это будет около 5 млн тонн. Это стало возможным благодаря задействованным правительством мерам по переводу антрацитовых блоков украинских ТЭС на газовую группу", - отметил он, добавив, что в ноябре прошлого года Украина потребляла 806 тысяч тонн угля марки "А", а в этом году в этом же месяце - 532 тысячи тонн", - сказал он.

Кроме того, он сообщил, что на прошлой неделе правительство создало Национальную угольную компанию, в которую вошло более 30 государственных шахт. После чего планируется назначение менеджмента, который должен определить перспективные шахты, в которые надо вкладывать финансовый ресурс для их модернизации. "Запустив этот процесс, мы имеем возможность сократить расходы на содержание убыточных шахт в сумме 1,5 миллиарда гривен в год. Это и есть средства для модернизации угольных предприятий с целью увеличения добычи украинского угля марки "Г", - сказал Кистион.