В Харьковской области полиция расследует попытку убийства военного

В Харьковской области полиция расследует попытку убийства военнослужащего на территории военной части в Чугуеве.

Об этом сообщает оперативное командование "Восток" Вооруженных сил Украины в Facebook.

"В 92 отдельной механизированной бригаде проводится служебное расследование по факту конфликтной ситуации, которая возникла между двумя офицерами бригады.

По результатам служебного расследования будет принято правовое решение", - говорится в сообщении. Как сообщает местное издание NewsRoom со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в связи с конфликтом полиция открыла уголовное производство по факту попытки убийства военнослужащего. Как сообщается, конфликт произошел в ночь с 6 на 7 декабря.

"Около 18:00 командир бригады позвонил своему заместителю, подполковнику Б., и обвинил в том, что тот не поздравил его с Днем Вооруженных сил Украины (отмечается как раз 6 декабря). После комбриг приказал заму ехать в учебный центр.

В указанное место Б. прибыл около 21:00", - говорится в сообщении. Как сообщается, командир бригады сначала попытался ударить подполковника ножом, после чего он приказал двум бойцам убить своего зама, пообещав обставить это как дезертирство. "Один из присутствующих схватил железный стул и ударил жертву по голове. Когда замкомбрига упал, злоумышленник нанес ему еще несколько ударов, однако пострадавший смог подняться, выбить дверь и сбежать", - говорится в сообщении.