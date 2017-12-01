Таировская поселковая избирательная комиссия повторно рассмотрит регистрацию кадидата Хасана Хасаева

"Суд в нашей стране, может обязать избирательную комиссию повторно рассмотреть то или иное решение, - об этом нам сообщил активист громады, юрист Виктор Иванович Ермолатин. "Но суд не может давать указание коллегиальному органу: кого, кем и когда регистрировать", -отметил он.

"Поэтому, документы кандидата на пост Таировского поселкового головы Хасана Хасаева будут изучены повторно, возможно, они стали яснее", - резюмировал Виктор Ермолатин.