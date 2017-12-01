В Киеве в субботу ограничат движение на Московском и Южном мосту

В Киеве 9 декабря частично перекроют дорогу на Московском и Южном мосту.

Об этом сообщает пресс-служба Укравтодора.

"В связи с выполнением работ по ремонту покрытия на эстакаде Южного мостового перехода будет ограничено движение транспорта в первой полосе движения: с 10:00 до 12:00 9 декабря в направлении движения с Надднепрянского шоссе к улице Николая Бажана; с 12:00 до 16:00 - в направлении движения с проспекта Николая Бажана к Надднепрянскому шоссе", - говорится в сообщении.

На Московском мосту ограничат движение с 11:00 до 13:00 в первой полосе движения в направлении проспекта Генерала Ватутина, а с 13:00 до 18:00 - в первой полосе движения в направлении станции метро "Петровка".