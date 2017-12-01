В столице Литвы Вильнюсе открыли "Украинский сквер" рядом с памятником Тарасу Шевченко. Об этом сообщает президент Петр Порошенко в Twitter.

Мер Вильнюса Ремигиюс Шимашюс и Порошенко приняли участие в его открытии.

"Украинский сквер" открывается в сверхважном для каждого украинцы Литвы месте - рядом с памятником Тарасу Шевченко. Благодарен каждому, кто принял участие в создании этого сквера в прекрасной европейской столице - Вильнюсе", - говорится в сообщении.