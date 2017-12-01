В Донбассе начато 7 дел против не подавших декларации депутатов

В Славянском районе начато семь уголовных производств против депутатов, которые умышленно не подали декларации.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области в Facebook.

Производства открыты по ст. 366-1 УК (умышленное непредставление деклараций) в отношении депутатов Андреевского поселкового совета Славянского района. Продолжается досудебное расследование.

Кроме того, выявлено 18 административных правонарушений, связанных с коррупцией. В частности, установлены факты несвоевременного представления деклараций депутатами Славянского городского и районного советов, Черкасского поселкового совета, Дмитровского и Хрестищенского сельсоветов.

В настоящее время восемь протоколов рассмотрены Славянским горсудом и правонарушители привлечены к административной ответственности.