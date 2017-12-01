Национальная полиция Украины обвиняет группировку "Торпеда" в организации 4 преступлений в отношении религиозных организаций Израиля.

Об этом сообщил глава Нацполиции Сергей Князев на встрече с делегацией Кнессета Израиля, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел. По его словам, группировка намеревалась разжечь международный скандал.

По данным МВД, установлено, что члены группировки совершили четыре противоправных нарушения в отношении религиозных учреждений государства Израиль. В частности, совершен акт вандализма по отношению к синагоге в Черновцах 19 ноября 2016 (ч. 4, ст. 296 УК Украины - хулиганство).

По данным следствия, членами организации была установлена свиная голова на могиле рабби Нахмана в Умани 21 декабря 2016 (ч. 3 ст.161 УК Украины - нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии). Кроме того, эта группировка обвиняется в попытке поджога синагоги во Львове 30 июня 2017 (ч.1 ст. 296 УК Украины - хулиганство), взрыве в Умани 21 сентября 2017 (ч. 4, ст. 296 УК Украины - хулиганство).