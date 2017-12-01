Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий в Украине в течение 9-10 декабря 2017 года.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"9-10 декабря ухудшение погодных условий: днем ​​9 декабря на Закарпатье сильные осадки (дождь и мокрый снег), в Карпатах днем ​​9 декабря и в ночью 10 декабря сильный снег", - говорится в сообщении.

Согласно информации пресс-службы ГСЧС, 10 декабря во Ровенской, Волынской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Черновицкой, Закарпатской, днем ​​и в Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица. Кроме того, 10 декабря во Киеве и Киевской области мокрый снег (местами по области сильные осадки), налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица, вероятно образование снежного покрова высотой 3-5 см. Напомним, ранее сообщалось, что украинские синоптики предупреждают о повышении уровня воды на реках Украины в течение 7-10 декабря 2017 года.