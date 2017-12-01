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В Житомире автомобиль въехал в остановку общественного транспорта, есть пострадавшие

Сегодня, 12:58 citynews.net.ua | Напечатать

В Житомире автомобиль въехал в остановку общественного транспорта, есть пострадавшие В Житомире сегодня утром, 8 декабря 2017 года, автомобиль въехал в остановку общественного транспорта, в результате чего пострадали три человека.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Житомирской области.

"8 декабря в г. Житомире произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля "Ниссан", который въехал в остановку общественного транспорта. В результате травмы получили трое человек, среди них 7-летняя девочка, которую госпитализировали. Остальным назначено амбулаторное лечение", - говорится в сообщении.

Как отмечается, авария произошла около 8 часов утра на ул. Короленко. Водитель не справилась с управлением и выехала на тротуар, совершив наезд на трех пешеходов. В настоящее время продолжается выяснение обстоятельств аварии, имеющей признаки правонарушения, предусмотренного ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.


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