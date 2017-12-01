В Кировоградской области сотрудника полиции поймали на передаче наркотиков арестованному

В Кировоградской области старшего сержанта полиции задержали после передачи им наркотиков арестованному.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

"В комнате для передач старший сержант полиции передал 38-летнему арестованному пакеты с продуктами. Среди переданного - опий ацетилированный и торт со свертком марихуаны", - говорится в сообщении. Правонарушитель признался, что сознательно передавал арестованному наркотики. Правоохранители провели обыски у сожительницы и знакомой старшего сержанта.

"У женщин обнаружили шприцы с опием ацетилированным, пакеты с коноплей, канистру с прекурсорами, таблетки, а также орудия для изготовления наркотических средств. По одному из адресов были выявлены шестеро человек, ранее судимые за хранение, употребление и сбыт наркотиков", - добавляют в пресс-службе. Сейчас начато уголовное производство.