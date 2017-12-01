Генпрокуратура провела обыски в главном офисе ПриватБанка

Сотрудники Генеральной прокуратуры Украины провели следственные действия в главном офисе ПриватБанка в Днепре.

Об этом пресс-секретарь банка Олег Серга сообщил в комментарии на странице пользователя Facebook.

"Ничего серьезного не происходило, обысков и изъятий документов фактически не было. Следственные действия Генпрокуратуры по кредитам, выданным в прошлые годы. Заняло около получаса, работе сотрудников банка не мешали", - рассказал он.