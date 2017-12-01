Мэр Мариуполя заявил, что не может повлиять на бардак в местных отделениях ПФУ

Городской голова Мариуполя Вадим Бойченко признал, что он не в состоянии повлиять не недобросовестную работу местных отделений Пенсионного фонда Украины. Он этом он сказал на Конференции эффективного управления, которая проходит сегодня в Киеве при поддержке USAID.

Тему поднял координатор организации "Сильные громады" Павел Островский.

"Как власти Мариуполя собираются решают проблему многодневных очередей в пенсионный фонд, где количество людей исчисляется сотнями, а срок ожидания – неделями?", - спросил Островский.

"Пенсионный фонд не подконтролен городскому совету. В Мариуполе идет оптимизация ячеек, в которые люди могут приходить и выяснять какие-то вопросы по начислению пенсий. Я неоднократно общался с областным руководителем ПФ относительно неэффективности их работы, лично я несколько раз писал письма, в том числе губернатору Донецкой области. Но пока этот аппарат управления находится в центральном подчинении, сложно влиять на этот бардак", – ответил Бойченко.

Ранее сообщалось, что в отделения Пенсионного фонда Мариуполя люди вынуждены неделями отмечаться в живых очередях, чтобы попасть на прием к инспектору. В мае 2017 года активистам города удалось привлечь к порядку отделение Центрального района, и в течение месяца очереди уменьшились, т.к. сотрудники "по талонам" стали принимать по 120 человек в день вместо 30 человек из "живой" очереди. Однако с началом отпускного сезона вернулся прежний график приема.