В Киеве три станции метро вечером ограничат работу

Киевский метрополитен в четверг, 7 декабря, изменит режим работы трех станций в связи с проведением на НСК Олимпийский футбольного матча Лиги Европы между киевским "Динамо" и белградским "Партизаном". Об этом сообщает пресс-служба метро Киева.

"Перед началом матча, с 19:00 до 20:00, станция "Олимпийская" будет закрыта на вход и выход, "Дворец спорта" - на выход, "Площадь Льва Толстого" - на вход", - говорится в сообщении.

В это время поезда будут следовать мимо станции "Олимпийская" без остановки.

После окончания футбольного матча возможно ограничение на вход для пассажиров станций "Олимпийская", "Дворец спорта", "Площадь Льва Толстого".

Матч между "Динамо" и "Партизаном" начнется в 20:00.