» » Депутаты внесли изменения в Бюджетный кодекс

Депутаты внесли изменения в Бюджетный кодекс

Сегодня, 14:43 citynews.net.ua | Напечатать

Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины», сообщает информационное управление Аппарата ВР.

За соответствующий законопроект №7116 проголосовали 265 народных депутатов.

Законом урегулированы вопросы, связанные с подготовкой проекта государственного бюджета Украины на 2018 год.

Законом, в частности:

уточнен порядок формирования и исполнения местных бюджетов, межбюджетных взаимоотношений между государственным бюджетом и местными бюджетами;

введены новые принципы финансового обеспечения образования;

установлены особенности осуществления расходов бюджета на социальную защиту и социальное обеспечение;

перераспределены полномочия по осуществлению расходов на первичную медицинскую помощь в рамках реализации реформы финансирования системы здравоохранения, в частности переход на оплату медицинских услуг;

определен новый порядок зачисления в государственный и местные бюджеты платы за выдачу лицензии на осуществление хозяйственной деятельности по выпуску и проведению лотерей;

нормирован вопрос зачисления в специальный фонд местных бюджетов поступлений в рамках программ помощи от правительств иностранных государств, международных организаций, донорских учреждений;

предусмотрено, что возврат излишне удержанных (уплаченных) сумм НДФЛ из соответствующего бюджета будет осуществляться по налоговому адресу налогоплательщика;

определены особенности возврата ошибочно или излишне уплаченных платежей налога на доходы физических лиц;

продлено на 2018-2019 годы действие нормы о зачислении 13,44 процента акцизного налога с произведенного в Украине топлива и ввозимого на таможенную территорию Украины топлива в бюджеты местного самоуправления.

Закон принят с учетом предложений Комитета по вопросам бюджета, которыми урегулированы наиболее дискуссионные вопросы:

исключено положение о передаче на местные положения льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг и восстановлено их предоставление из государственного бюджета за счет соответствующей субсидии;

исключено положение об изменении размера изъятия средств из местных бюджетов в государственный, а реверсная дотация учтена в доработанном проекте государственного бюджета на действующей основе с применением 50%, а не 80% изъятия;

нормирован вопрос проведения расходов на оплату труда педагогов высших учебных заведений I-II уровня аккредитации в части предоставления общего среднего образования, а также предусмотрена возможность за счет дополнительной дотации осуществлять расходы на другую деятельность таких учреждений;

заложены основы расходных полномочий на здравоохранение в рамках реализации программы медицинских гарантий. Ее первый этап оказания первичной медицинской помощи должен начаться с 1 июля 2018 года:

учтены предложения правительственных законопроектов №№ 4773, 6604, 6668, 6670, 7288, 7345, направленных на согласование норм законодательства.

Народные депутаты также поддержали поправки 34, 35, 285 законопроекта.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 18:17

За день в зоне АТО зафиксировали 4 вражеских обстрела

Сегодня, 17:44

Жебривский заявил о целесообразности объединения ВГА Донецкой и Луганской областей

Сегодня, 17:11

Швейцария заявила о готовности помогать Украине в урегулировании на Донбассе

Сегодня, 16:47

Лавров: Россия может прекратить работу в СЦКК на Донбассе из-за "нестерпимых условий"

Сегодня, 15:59

Климкин и Тиллерсон обсудили размещение миротворцев ООН на Донбассе

Сегодня, 15:34

Россия не будет оспаривать заявление прокуратуры суда в Гааге о присутствии войск РФ на Донбассе

Сегодня, 14:56

Жебривский рассказал об уровне дотационности ДНР/ЛНР

Сегодня, 13:25

Вернидуб пообещал, что споет гимн Украины, если «Заря» выиграет

Сегодня, 12:59

Луганчанка взяла бронзу на Чемпионате мира по бодибилдингу и фитнесу (фото)

Сегодня, 12:49

В зоне АТО за сутки погибших и раненых среди украинских военных нет

Сегодня, 11:44

Лига Европы: «Динамо» сыграет за первое место, «Заря» - за выход в плей-офф

Сегодня, 11:05

Более 4,3 млрд грн налогов и сборов перечислили плательщики Луганщины в сводный бюджет государства

Новости Украины:

Сегодня, 18:18

Восстановлено электроснабжение и дорожное сообщение с селом Травневое

Сегодня, 17:37

В Кировоградской области сотрудника полиции поймали на передаче наркотиков арестованному

Сегодня, 17:12

Генпрокуратура провела обыски в главном офисе ПриватБанка

Сегодня, 16:56

Вандалы разрушили в Бахмуте детскую площадку

Сегодня, 16:20

Мэр Мариуполя заявил, что не может повлиять на бардак в местных отделениях ПФУ

Сегодня, 15:08

В Таирово Обертун планирует строить Дом громады и очистные сооружения

Сегодня, 14:54

В Киеве три станции метро вечером ограничат работу

Сегодня, 14:43

Депутаты внесли изменения в Бюджетный кодекс

Сегодня, 13:20

В Тернопольской области цирк из Грузии бросил верблюда посреди местного стадиона

Сегодня, 12:58

В Херсоне близ отделения "Сбербанка" произошел взрыв

Сегодня, 12:53

Под Киевом мужчина подорвался на гранате

Сегодня, 11:59

На нелегальной фабрике в Испании задержали 7 украинцев

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Декабрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031



^Наверх

 