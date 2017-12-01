В Тернопольской области цирк из Грузии бросил верблюда посреди местного стадиона

В Хоросткове Тернопольской области странствующий цирк из Грузии бросил верблюда. Работники шапито собрали вещи и поехали, а животное оставили посреди местного стадиона, сообщил основатель зоозащитной инициативы UAnimals Александр Тодорчук в Facebook.

"Готовятся депутатские запросы. Если это правда, то в Украине еще и в очередной раз наплевали на закон. Всем по барабану: от Минкульта к Минэко. Зато в парламент планируют вносить правки, которые вернут шапито в правовое поле", - пишет Тодорчук.

Мэр Хоросткова Степан Гладун заявил, что верблюд не брошен на произвол судьбы, передает местное издание 20 хвилин. Животное якобы накормлено и имеет крышу над головой.

"У нас на стадионе выступал грузинский цирк. Когда у них закончилось последнее мероприятие сезона, они договорились с местным предпринимателем, чтобы оставить у него перезимовать верблюда и ламу. Там у животных будут все условия для жизни", - отметил Гладун.

Мэр добавил, что за верблюдом сейчас ухаживают и подкармливают, ему завезли сено.

"Из-за оттепели на стадионе образовалось сильное болото, поэтому забрать верблюда невозможно. Оттуда сейчас трудно уехать. Фура перероет весь стадион. Как только погода улучшится, мы перевезем животное", - заверил чиновник.