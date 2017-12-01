Взрыв произошел ночью возле одного из банкоматов в Херсоне, - сообщается на сайте ГУ Нацполиции в регионе.

Взрыв произошел около 22:50 в районе перекрестка проспекта Ушакова и переулка Казацкий.

Полиции установила, что неизвестный мужчина оставил у банкомата взрывное устройство, вероятно гранату, после чего произошел взрыв.

"В результате банкомат был частично поврежден. Никто из граждан не пострадал", - говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч.4 ст.296 Уголовного кодекса Украины "Хулиганство". Просьба возможных свидетелей происшествия позвонить в полицию по телефону "102".

Как пишет "Херсoн.city" пoдoрвали банкoмат "Сбербанка", расположенный на фасаде банкoвскoгo oтделения. Деньги из него не изымали.