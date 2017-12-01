На Сумщине предотвратили теракт на военном объекте

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли террористический акт на одном из военных объектов Сумской области, сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что житель областного центра был завербован спецслужбами РФ как информатор.

По данным спецслужбы, мужчина, в частности, передавал кураторам данные о военных объектах и ​​правоохранительных структурах региона. Оперативники задокументировали, что в начале декабря злоумышленник получил из России новое задание. По замыслу кураторов он должен был совершить террористический акт на одном из военных объектов в День Вооруженных сил Украины.

Взрывное устройство эквивалентом почти два килограмма тротила было передано через «закладки».

Сотрудники СБ Украины задержали злоумышленника при попытке заложить взрывчатку под военным объектом. Решается вопрос о сообщение мужчине о подозрении в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 15 и ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины. Злоумышленник задержан согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.