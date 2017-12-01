В документах Paradise Papers фигурируют 68 украинцев

68 украинцев (55 мужчин и 13 женщин) фигурируют в международном расследовании Paradise Papers.

Об этом говорится в пресс-релизе аналитической системы YouControl, обнародованном во вторник, 5 декабря.

Из 57 оффшоров, владельцами которых являются украинцы, 27 зарегистрированы на Британских Виргинских островах, 11 - на Бермудских островах, 7 - на Мальте, 4 - на острове Мэн, 3 - на Каймановых островах, 3 - на Сейшельских островах, 1 – в Великобритании и 1 - на острове Джерси, сообщает DW.

Две трети украинцев-основателей оффшоров Paradise Papers являются руководителями или владельцами украинских компаний, работающих в аграрном, финансово-инвестиционном, фармакологическом, транспортном, энергетическом и ИТ-секторе.

По словам аналитиков YouControl, оффшорами пользуются как группы компаний, занятых в тяжелой промышленности и масштабном производстве, так и небольшие «стартапы», которые разрабатывают компьютерные программы.

Для некоторых видов бизнеса, в частности в сфере IT, использование оффшорных и «полуофшорних» компаний вообще является жизненно необходимым, ведь сейчас выход на большое количество международных платформ для распространения своей IT-продукции возможен именно через иностранные компании. Так же они получают доходы именно на счета в иностранных банках, утверждают аналитики.