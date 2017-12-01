В оккупированном Крыму зафиксировали незаконную деятельность иностранных компаний

В оккупированном Крыму зафиксирована незаконная деятельность ряда международных компаний.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

Сообщается, что в ходе мониторинга соблюдения правового режима в Крыму выявлены факты незаконной деятельности немецких компаний DHL Express, Adidas AG и Puma SE. Их работа на полуострове противоречит политике непризнания аннексии, закрепленной резолюцией Генеральной ассамблеи ООН о территориальной целостности Украины, а также санкциям Европейского союза против России.

В частности, на российском сайте компании DHL Express были указаны адреса официальных представительств в Симферополе, Севастополе и Керчи. По состоянию на 10 ноября информацию удалили с сайта. На сайте компании Adidas AG указаны адреса официальных магазинов в Симферополе, Севастополе, Ялте; на сайте компании Puma SE - в Симферополе. В связи с этим МинАТО обратилось в соответствующие органы власти по необходимости принятия мер, направленных на защиту государственного суверенитета, безопасности, территориальной целостности и национальных интересов Украины.