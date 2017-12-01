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ЕС официально обвинил Генпрокуратуру Украины в подрыве работы НАБУ

Сегодня, 09:23 citynews.net.ua | Напечатать

ЕС официально обвинил Генпрокуратуру Украины в подрыве работы НАБУЕвропейская служба внешних действий во вторник вечером распространила заявление за подписью пресс-секретаря Майи Косьянчич о ситуации в сфере борьбы с коррупцией в Украине.

Документ опубликован на официальном сайте ЕСВД.

В этом заявлении Евросоюз впервые четко занял сторону НАБУ в конфликте между украинскими правоохранительными органами и возложил вину за обострение на Генеральную прокуратуру.

"Раскрытие информации о расследовании фактов коррупции со стороны Генеральной прокуратуры существенно ослабляет возможности Национального антикоррупционного бюро проводить эффективные расследования, а также подрывает веру людей в возможность эффективного противодействия коррупции", - говорится в заявлении пресс-секретаря Европейской службы внешних действий.

В Брюсселе напомнили, что борьба с коррупцией остается "ключевым элементом развития отношений Украины и ЕС", и отметили, что от эффективности антикоррупционной компоненты зависит успех всех остальных реформ.

В Евросоюзе призвали украинскую власть "усилить свои усилия для того, чтобы обеспечить независимость, операционную способность и эффективность антикоррупционных институтов". "Работу этих органов надо усиливать, а не подрывать", - упрекнули в ЕСВД. 


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