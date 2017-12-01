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Луценко: У Саакашвили есть сутки, чтобы добровольно явиться в СБУ

Сегодня, 17:50 citynews.net.ua | Напечатать

У оппозиционного политика Михаила Саакашвили есть 24 часа на то, чтобы добровольно явиться к следователю СБУ. Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко в своем выступлении перед народными депутатами, передает LIGA.net.

"Никаких силовых акций с кровопролитием, которого уже несколько месяцев желают организаторы этого шабаша, мы будем стараться не допускать. Но через 24 часа вся правоохранительная система Украины сделает все необходимое, чтобы апатрид Михаил Саакашвили, который, очевидно, связан финансовыми сделками со сделками в том числе из Москвы, предстал перед следователем для предъявления подозрения, а потом перед судом", - сказал Луценко.

Он напомнил, что прокуратура намерена ходатайствовать о домашнем аресте для Саакашвили. "Хотя после сегодняшнего побега такая мягкая мера пресечения уже ставится под сомнение", - сказал он.

Луценко призвал Саакашвили явиться завтра с 9:00 к следователю СБУ. "Это избавит страну... от лишних потрясений", - добавил он.


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