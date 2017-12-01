В Счастье полиция и СБУ нашли тайник с минами и гранатами

Сотрудники СБУ совместно с оперативниками отделения полиции города Счастье Новоайдарского отдела в полуразрушенном гараже в Счастье обнаружили тайник с боеприпасами, передает отдел коммуникации полиции Луганской области.

Вчера, в ходе реализации оперативной информации, в подвале полуразобранного гаража по улице Донецкой, под грудой мусора в мешке правоохранители обнаружили "закладку" с боеприпасами. Из тайника изъяты минометная мина калибра 82 мм, выстрел РПГ-7С, выстрел ОГ-9, девять гранат, три запала УЗРГМ и около 600 патронов различного калибра.