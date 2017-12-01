В Винницкой области мужчина бросил гранату в жилой дом

В Винницкой области в селе Бондуровка мужчина бросил гранату в жилой дом, в результате чего пострадали два человека.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Винницкой области.

"41-летний житель села Бондуровка решил напугать свою бывшую сожительницу и ее мужа и бросил боевую гранату в их дом. Пострадавшие получили телесные повреждения различной степени тяжести", - говорится в сообщении. Как отмечается, происшествие произошло вчера, 3 декабря 2017 года.

По информации правоохранителей, злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел домой к 42-летнему односельчанину, с которым проживает его бывшая сожительница, между ними возник конфликт, в ходе которого злоумышленник достал гранату и бросил ее в комнату, где находилась 42-летняя женщина и хозяин дома. Злоумышленник объяснил правоохранителям, что хотел напугать женщину, но когда вытащил чеку из гранаты, сам испугался и бросил ее в доме.

В настоящее время по указанному факту возбуждено уголовное производство по ст. 15 и ч. 2 п. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на умышленное убийство). Злоумышленнику грозит лишение свободы сроком до 15 лет или пожизненное лишение свободы.