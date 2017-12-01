Порошенко считает недопустимым блокирование NewsOne

Президент Петр Порошенко назвал недопустимым блокирование телеканала NewsOne. Об этом сообщается на странице Главы государства в Facebook.

«Любое давление на средства массовой информации, а тем более их блокирование – недопустимы», – отметил он.

В то же время, по словам Президента недопустимы и попытки оправдывать действия страны - агрессора против Украины, подыгрывание российской пропаганде, в том числе и в таких вопросах как оценка Революции Достоинства.

«Иногда такие действия являются реакцией на бездействие тех органов, которые должны оперативно реагировать. Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания должен более эффективно осуществлять регулирование медиапространства», – подчеркнул он.