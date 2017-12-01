Четверть средств из госбюджета партии потратили на рекламу - КИУ

Парламентские политические партии потратили часть средств, полученных из государственного бюджета Украины на оплату рекламных материалов. Об этом сообщает пресс-служба Комитета избирателей Украины.

За год государственного финансирования (с сентября 2016 по сентябрь 2017) партии совокупно потратили почти полмиллиарда грн - 436 млн, из которых 407 млн составили средства госбюджета. Больше всего средств - 109 млн грн, партии потратили на рекламу в СМИ (ТВ, радио, печатные СМИ, билборды).

На рекламу было потрачено больше, чем на заработную плату и аренду помещений вместе взятых. На зарплаты партии потратили 57 млн грн (13%), на аренду помещений - 46 млн грн (11%). На материальные расходы и оплату услуг (закупка канцтоваров и т.д.) было направлено 66 млн грн или 15%.

На содержание местных организаций партии потратили только 16% средств - 68 млн грн.