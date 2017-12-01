Гвоздик может провести следующий бой против россиянина Ковалева

Промоутерская компания Top Rank обратилась к Всемирной боксерской организации (WBO) с просьбой назначить украинца Александра Гвоздика (14-0, 12 КО) обязательным претендентом на чемпионский титул WBO в полутяжелом весе (79,4), которым сейчас владеет россиянин Сергей Ковалев (31-2-1, 27 КО).

Соответствующее письмо за подписью промоутера Боба Арума пришло на электронную почту организации, сообщает Boxingnews24.com. Ковалев должен провести первую защиту титула 3 марта 2018 года, но будущий соперник пока неизвестен. Александр Гвоздик намерен вернуться на ринг в феврале, соперник украинца также еще неизвестен.

Отметим, что Гвоздик занимает первую строчку в рейтинге WBO, вторую - в WBC, третью в WBA и четвертую - в IBF. Если Top Rank поможет ему организовать бой с Ковалевым, это будет шанс для Гвоздика завоевать чемпионский пояс.