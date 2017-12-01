В Белой Церкви совершено нападение на ювелирку

В городе Белая Церковь Киевской области неизвестный совершил вооруженное нападение на ювелирный магазин, в результате которого погиб охранник. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

"В городе Белая Церковь, около 18:00 неизвестный в маске напал на ювелирный магазин, угрожая оружием. В результате нападения 42-летний работник охранной фирмы получил огнестрельное ранение шеи и медикам не удалось спасти ему жизнь. Другой охранник получил легкое ранения", - говорится в сообщении.

По словам полицейских, злоумышленник зашел в магазин в конце рабочего дня, распылил в помещении слезоточивый газ и пытался завладеть ювелирными изделиями. Продавец успел нажать тревожную кнопку и на место происшествия прибыли сотрудники частной охраны, после чего злоумышленник несколько раз выстрелил в охранников и исчез.

По данному факту открыто два уголовных производства по ч. 4 ст. 187 УК (разбой) и по ч.2 ст.115 (умышленное убийство).