Директору лагеря Виктория, где погибли дети, продлили срок ареста

Апелляционный суд Одесской области продлил срок содержания под стражей экс-директору детского лагеря Виктория, где в результате пожара погибли дети, Петросу Саркисяну без возможности внесения залога.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

Согласно сообщению, Апелляционный суд области удовлетворил соответствующую жалобу прокуратуры.

В прокуратуре отметили, что "процессуальный руководитель Олег Хорсуненко доказал суду, предоставив доказательства, обоснованность подозрения руководителю лагеря в нарушении правил пожарной безопасности, что повлекло за собой страшную трагедию - гибель троих детей".