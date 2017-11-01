Директору лагеря Виктория, где погибли дети, продлили срок ареста

Директору лагеря Виктория, где погибли дети, продлили срок арестаСегодня, 20:24
Апелляционный суд Одесской области продлил срок содержания под стражей экс-директору детского лагеря Виктория, где в результате пожара погибли дети, Петросу Саркисяну без возможности внесения залога.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.
Согласно сообщению, Апелляционный суд области удовлетворил соответствующую жалобу прокуратуры.
В прокуратуре отметили, что "процессуальный руководитель Олег Хорсуненко доказал суду, предоставив доказательства, обоснованность подозрения руководителю лагеря в нарушении правил пожарной безопасности, что повлекло за собой страшную трагедию - гибель троих детей".