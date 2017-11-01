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ПриватБанк обнаружил многочисленные фиктивные иски в суд от своего имени

Сегодня, 13:45 citynews.net.ua | Напечатать

Государственный "ПриватБанк" заявляет о наличии фиктивных судебных исков о взыскании задолженности, поданных от имени банка.

Об этом сообщает пресс-служба "ПриватБанка". Как сообщается, в ходе мониторинга сайта "Судебная власть Украины" службой безопасности банка были обнаружены три иска о взыскании задолженности по кредитным договорам, поданных в Хозяйственный суд Днепропетровской области от имени банка.

В связи с этим, банк официально заявляет, что указанные исковые заявления были поданы неустановленными лицами без ведома банка и при отсутствии необходимых разрешений и полномочий. В указанных выше судебных делах исковые заявления были оформлены и подписаны якобы сотрудником банка.

Аналогичные факты подделки исковых заявлений и представление их в хозяйственные суды также было зафиксировано в других городах Украины. "ПриватБанк" подал заявление в Соборное отделение полиции в Днепропетровской области с требованием возбудить уголовное производство по выявленным банком фактам.


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