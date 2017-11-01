В Житомирской области поезд насмерть сбил женщину

В Житомирской области вчера, 29 ноября 2019 года, грузовой поезд насмерть сбил женщину.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Житомирской области.

"29 ноября в Бердичевский отдел полиции поступило сообщение от дежурной по железнодорожной станции о том, что поезд сбил человека. На месте происшествия сотрудники следственно-оперативной группы выяснили, что около 16.10 грузовой поезд, который двигался в направлении г. Казатина сбил женщину в возрасте около 70 лет, которая находилась на пути. От полученных травм она погибла на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Как отмечается, по данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) УК Украины. Сейчас продолжается установление личности погибшей и обстоятельств происшествия.