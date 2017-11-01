Из Украины в Канаду планируют запустить прямой авиарейс

Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" в 2018 году запускает беспересадочный рейс Киев "Борисполь" - Торонто.

Об этом сообщает издание Routes Online.

Таким образом беспересадочное сообщение между двумя аэропортами восстановится после ухода с рынка компании "Аэросвит" в октябре 2012 года. С 6 июня 2018 самолет Boeing 767 будет курсировать по этому маршруту трижды в неделю в пик сезона, а с 3 октября 2018 - дважды в неделю. Бронирование по этому маршруту открыто с прошлой недели.