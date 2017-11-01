Саакашвили призвал пикетировать здания госорганов в случае его ареста

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили призывает блокировать мирным пикетом здания государственных органов в случае его ареста.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции, передает РБК-Украина.

"В случае и в день моего ареста я призываю блокировать областные государственные администрации и здание Службы безопасности Украины, и Генеральной прокуратуры Украины", - заявил Саакашвили. Так, он призвал тех, кто планирует собираются на марш третьего декабря, "не бояться" прийти на марш. "Это не марш Саакашвили, будет Саакашвили сидеть, все равно приходите", - резюмировал политик