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Саакашвили призвал пикетировать здания госорганов в случае его ареста

Вчера, 16:45 citynews.net.ua | Напечатать

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили призывает блокировать мирным пикетом здания государственных органов в случае его ареста.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции, передает РБК-Украина.

"В случае и в день моего ареста я призываю блокировать областные государственные администрации и здание Службы безопасности Украины, и Генеральной прокуратуры Украины", - заявил Саакашвили. Так, он призвал тех, кто планирует собираются на марш третьего декабря, "не бояться" прийти на марш. "Это не марш Саакашвили, будет Саакашвили сидеть, все равно приходите", - резюмировал политик


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