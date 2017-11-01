» » "Суд" Крыма отменил решение о продлении ареста украинского активиста Балухи

"Суд" Крыма отменил решение о продлении ареста украинского активиста Балухи

Вчера, 16:13 citynews.net.ua | Напечатать

"Суд" Крыма отменил решение о продлении ареста украинского активиста Владимира Балухи.

Об этом в Facebook сообщает журналист Антон Наумлюк.

"Верховный суд Крыма по итогам рассмотрения апелляционной жалобы отменил решение суда первой инстанции о продлении ареста Владимиру Балуху. Пока что он остается в СИЗО до 4 декабря", - говорится в сообщении.  

Напомним, ранее сообщалось, что 16 ноября "суд" оккупированного Российской Федерацией полуострова Крым оставил украинского активиста Владимира Балуху под стражей, отклонив соответствующее ходатайство защиты. По словам "судьи", находясь на свободе "подсудимый может скрыться, может оказать давление на свидетелей".

В свою очередь, Министерство иностраных дел (МИД) Украины осудило решение "власти" Крыма оставить под арестом Балуха. "Осуждаем незаконное решение оккупационной власти Крыма оставить под арестом В. Балуха. Требуем прекратить политические репрессии", - заявила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Вчера, 21:06

КПВВ в Станице Луганской планируют закрыть на ремонт 9-10 декабря

Вчера, 19:05

На Донбассе боевики 5 раз нарушили перемирие за день

Вчера, 18:40

ФСБ проводит массовую «зачистку» в «ЛНР»

Вчера, 18:38

ИСД заявляет о риске потери контроля над активами в Алчевске

Вчера, 17:53

Полиция оставила старобельчан без игорного клуба

Вчера, 17:25

Плотницкий отсиживается в своем особняке под Москвой за $30 млн

Вчера, 16:48

ЛДНР в Минске подтвердили готовность провести обмен пленными до новогодних праздников

Вчера, 16:25

В Украине вводится новый выходной

Вчера, 16:12

Украинская сторона СЦКК обвинила боевиков в создании новых гуманитарных проблем на Донбассе

Вчера, 14:58

В Нацполиции представили соцпроект по снижению количества нарушений ПДД

Вчера, 13:39

МинАТО: Государство не применяет действенных механизмов для улучшения материального положения переселенцев

Вчера, 13:37

Обмен пленными на Донбассе может пройти в два этапа

Новости Украины:

Вчера, 19:03

РФ блокирует решение вопроса передачи Украине контроля над участком госграницы

Вчера, 17:50

Из Украины в Канаду планируют запустить прямой авиарейс

Вчера, 17:21

Госкино запретило сериал «Сваты»

Вчера, 16:45

Саакашвили призвал пикетировать здания госорганов в случае его ареста

Вчера, 16:25

В Украине вводится новый выходной

Вчера, 16:24

В Харькове перед проведением следственных действий НАБУ умер мужчина

Вчера, 16:13

"Суд" Крыма отменил решение о продлении ареста украинского активиста Балухи

Вчера, 14:59

В Черновицкой области автомобиль насмерть сбил велосипедиста

Вчера, 13:57

Украина впервые попала в ТОП-20 лучших газовых хабов Европы

Вчера, 13:40

Певица Джамала ждет ребенка

Вчера, 12:10

В Волынской области шахтеры четвертые сутки бастуют под землей

Вчера, 11:49

Директора лагеря «Виктория» отстранили от должности

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Ноябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 



^Наверх

 