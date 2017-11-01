"Суд" Крыма отменил решение о продлении ареста украинского активиста Балухи

"Суд" Крыма отменил решение о продлении ареста украинского активиста Владимира Балухи.

Об этом в Facebook сообщает журналист Антон Наумлюк.

"Верховный суд Крыма по итогам рассмотрения апелляционной жалобы отменил решение суда первой инстанции о продлении ареста Владимиру Балуху. Пока что он остается в СИЗО до 4 декабря", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что 16 ноября "суд" оккупированного Российской Федерацией полуострова Крым оставил украинского активиста Владимира Балуху под стражей, отклонив соответствующее ходатайство защиты. По словам "судьи", находясь на свободе "подсудимый может скрыться, может оказать давление на свидетелей".

В свою очередь, Министерство иностраных дел (МИД) Украины осудило решение "власти" Крыма оставить под арестом Балуха. "Осуждаем незаконное решение оккупационной власти Крыма оставить под арестом В. Балуха. Требуем прекратить политические репрессии", - заявила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.